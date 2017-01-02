МИР РК сообщил информацию по отмененным рейсам AirArabia в Шардже

Рейс Шарджа – Алматы – Шарджа на 2 января планируется к выполнению, однако вероятность плохих погодных условий сохраняется и возможны дальнейшие задержки авиарейсов.

Пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК предоставила информацию по отмененным рейсам авиакомпании AirArabia.





По информации представительства авиакомпании AirArabia в Казахстане в связи с погодными условиями (сильный туман, плохая видимость) в аэропорту города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты), влияющих на безопасность полетов, рейсы авиакомпании AirArabia, запланированные на 29, 30, 31 декабря 2016 года, по маршруту Шарджа – Астана и Шарджа – Алматы были отменены.





Также были отменены десятки рейсов в другие страны мира (Армения, Украина, Россия, Бахрейн, Катар, Египет и др.).





Сообщается, что для решения сложившейся ситуации в министерстве действует оперативный штаб из числа сотрудников Департамента индустрии туризма, Комитета гражданской авиации, Министерства иностранных дела Республики Казахстан, представителей авиакомпаний, аэропортов и туроператоров.





Были направлены официальные письма от Комитета гражданской авиации МИР РК и нота МИД РК в соответствующие государственные органы ОАЭ и авиакомпании AirArabia с требованием в срочном порядке урегулировать сложившуюся ситуацию с отменой рейсов и вывозом казахстанских туристов.





Ранее, часть пассажиров были доставлены регулярными рейсами других авиакомпаний и дополнительным рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Шарджа – Алматы – Шарджа в количестве около 300 человек. По информации авиакомпании AirArabia всем пассажирам отмененных рейсов будет возмещаться полная стоимость тарифа приобретенных билетов.





Рейс авиакомпании AirArabia Шарджа – Алматы – Шарджа, запланированный на 2 января текущего года планируется к выполнению, однако вероятность плохих погодных условий сохраняется высокой и возможны дальнейшие задержки авиарейсов.





Казахстанским туристам рекомендуется координировать свои поездки с туроператорами и, в случае дальнейшей отмены рейсов, обращаться в представительство авиакомпании AirArabia по вопросам возмещения стоимости билетов.







