МИР РК сообщил информацию по отмененным рейсам AirArabia в Шардже
2 января 2017, 14:26
Рейс Шарджа – Алматы – Шарджа на 2 января планируется к выполнению, однако вероятность плохих погодных условий сохраняется и возможны дальнейшие задержки авиарейсов.
Пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК предоставила информацию по отмененным рейсам авиакомпании AirArabia.
По информации представительства авиакомпании AirArabia в Казахстане в связи с погодными условиями (сильный туман, плохая видимость) в аэропорту города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты), влияющих на безопасность полетов, рейсы авиакомпании AirArabia, запланированные на 29, 30, 31 декабря 2016 года, по маршруту Шарджа – Астана и Шарджа – Алматы были отменены.
Также были отменены десятки рейсов в другие страны мира (Армения, Украина, Россия, Бахрейн, Катар, Египет и др.).
Сообщается, что для решения сложившейся ситуации в министерстве действует оперативный штаб из числа сотрудников Департамента индустрии туризма, Комитета гражданской авиации, Министерства иностранных дела Республики Казахстан, представителей авиакомпаний, аэропортов и туроператоров.
Были направлены официальные письма от Комитета гражданской авиации МИР РК и нота МИД РК в соответствующие государственные органы ОАЭ и авиакомпании AirArabia с требованием в срочном порядке урегулировать сложившуюся ситуацию с отменой рейсов и вывозом казахстанских туристов.
Ранее, часть пассажиров были доставлены регулярными рейсами других авиакомпаний и дополнительным рейсом авиакомпании SCAT по маршруту Шарджа – Алматы – Шарджа в количестве около 300 человек. По информации авиакомпании AirArabia всем пассажирам отмененных рейсов будет возмещаться полная стоимость тарифа приобретенных билетов.
Рейс авиакомпании AirArabia Шарджа – Алматы – Шарджа, запланированный на 2 января текущего года планируется к выполнению, однако вероятность плохих погодных условий сохраняется высокой и возможны дальнейшие задержки авиарейсов.
Казахстанским туристам рекомендуется координировать свои поездки с туроператорами и, в случае дальнейшей отмены рейсов, обращаться в представительство авиакомпании AirArabia по вопросам возмещения стоимости билетов.
Air Arabia-ның кейінге шегерілген рейстері бойынша ақпарат.
Air Arabia әуекомпаниясының Қазақстандағы өкілдігі таратқан ақпаратқа сәйкес Шарджа қаласындағы (Біріккен Араб Әмірлігі) ұшу қауіпсіздігіне әсер ететін ауа райы қолайсыздығына байланысты (қатты тұман, нашар көріну) Air Arabia-ның 2016 жылғы 29,30,31 желтоқсанға жоспарланған Шарджа - Астана және Шарджа - Алматы бағытындағы рейстеріне шектеу қойылды.
Сонымен қатар әлемнің басқа да ондаған мемлекетіне (Армения, Украина, Ресей, Бахрейн, Қатар, Египет және т.б.) ұшуы жоспарланған рейстер кейінге шегерілді.
Қалыптасқан жағдайды шешу үшін ҚР Инестициялар және даму министрлігінде Туризм индустриясы департаменті, Азаматтық авиация комитеті, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі қызметкерлерінен тұратын жедел басқару штабы құрылып, қызмет етуде.
БАӘ-нің сәйкес мемлекеттік органдары мен Air Arabia әуекомпаниясына рейстерді шектеудің салдарынан орын алған жағдайды және қазақстандық жолаушыларды елге қайтару мәселесін жедел түрде реттеу туралы талаппен Азаматтық авиация комитетінен ресми хаттар және ҚР СІМ нотасы жіберілді.
Жолаушылардың 300 адамнан тұратын бір бөлігі басқа тұрақты әуекомпания рейстерімен және SCAT әуекомпаниясының Шарджа – Алматы – Шарджа бағыты бойынша ұшатын қосымша рейсімен жеткізілді. Air Arabia әуекомпаниясының ақпараты бойынша кейінге шегерілген рейстердің жолаушыларына билет тарифінің толық құны өтелетін болады.
Air Arabia әуекомпаниясының Шарджа – Алматы – Шарджа рейсінің орындалуы осы жылдың 2 қаңтарына жоспарланған болатын. Бірақ, ауа райының өте қолайсыз болып тұрғанына байланысты рейс кешіктірілуі мүмкін.
Қазақстандық туристерге сапарларын туроператорлармен келісіп белгілеу ұсынылады. Ал, рейстің кейінге шегерілуі ұзаққа созылатын болса, Air Arabia әуекомпаниясының өкілдігіне билет құнын өтеп алу жөнінде хабарласуға болады.
Фото: Facebook.
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