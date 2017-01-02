Даурен Абаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Шахане
2 января 2017, 14:39
Министр информации и коммуникаций пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев выразил соболезнования в связи с обрушением дома в поселке Шахан Карагандинской области, передает Zakon.kz.
"Начало года для всех казахстанцев омрачено трагедией в поселке Шахан. Мы все скорбим по погибшим согражданам и переживаем эту невосполнимую утрату. Выражаю родным и близким погибших искренние и глубокие соболезнования, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - написал Абаев на своей странице в Facebook.
Напомним, часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан города Шахтинска Карагандинской области Казахстана вечером 1 января. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе троих детей, двое из них были 2016 года рождения. Один человек выжил. По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.
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Фото: КЧС МВД РК.
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