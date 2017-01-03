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3 января в Казахстане ожидается снег

3 января 2017, 06:00

Осадки также выпадут в южной половине республики.


На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, в южной половине осадки, в горных районах сильные. Местами усиление ветра с метелью, туман, гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – туман, гололед, метель, усиление ветра 15-22, днем в Костанайской области порывы 25 м/с.

В Актюбинской области ожидается местами низовая метель, туман, гололед, днем усиление ветра 18 м/с.

В Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Мангыстауской области – местами туман.

В Алматы днем 2°, ясно.

В Астане днем -5°, облачно, снег.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: ru.sputniknews.kz.

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