Стала известна причина убийства журналиста Кокурхоева в Ингушетии

Причиной убийства известного в Ингушетии телеведущего и журналиста Амерхана Кокурхоева стала бытовая ссора полугодовой давности; убийца объявлен в розыск, родным предложено склонить его к явке с повинной, сообщил РИА Новости глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Днем 1 января в Сунженскую райбольницу с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен 27-летний Кокурхоев, который скончался, не приходя в сознание. Погибший работал пресс-секретарем администрации Сунженского района и вел спортивные телепередачи на телеканале "Ингушетия". Ранение потерпевшему было нанесено в станице Нестеровской в бытовом конфликте. Следователи установили личность подозреваемого – это сосед убитого журналиста. По факту ЧП возбуждено дело по статье "убийство", санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По его словам, семья убийцы Кокурхоева известна своей скандальностью. "Мною дано поручение выяснить, поступали ли на них жалобы и каким образом реагировали участковый, другие должностные лица на эту конфликтную ситуацию", — отметил глава Ингушетии.

Он подчеркнул, что погибший был "замечательным парнем, которого уважали, любили многие, кто знал его лично или по работе спортивного комментатора и пресс-секретаря главы администрации Сунженского района".

Евкуров выразил искренние соболезнования родным и близким Кокурхоева.

Фото РИА Новости. Евгений Биятов