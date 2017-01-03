Опубликовано фото подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле

Турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула, пишет РИА Новости.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии.

Сообщается, что полиция изучила данные с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, где произошел теракт. На изображениях отчетливо видны черты лица террориста. Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом генеральной прокуратуры Стамбула продолжает расследование по факту.

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Фото AFP 2016/ Yasin Akgul