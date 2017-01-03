Вооруженная оппозиция Сирии замораживает подготовку к переговорам в Астане

Вооруженные группировки сирийской оппозиции потребовали от Дамаска "соблюдать соглашение о перемирии". В совместном заявлении 12 формирований во главе с так называемой Сирийской свободной армией (ССА) объявили, что "замораживают все контакты, связанные с подготовкой к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года". Текст заявления был распространен в понедельник телеканалом Al Arabiya, передает ТАСС.

В нем утверждается, что правительственная армия и поддерживающие ее вспомогательные отряды несколько раз нарушали режим прекращения огня в долине Вади-Барада и регионе Восточная Гута под Дамаском, а также в провинции Хама и Дераа. ССА и ее союзники предупреждают, что прерывают подготовку к переговорам в Астане "до тех пор, пока нарушениям перемирия со стороны режима не будет положен конец".

Близкая к правительству газета Al-Watan, в свою очередь, сообщила, что войска и ополченцы открывали несколько раз ответный огонь по позициям противника. Информационное агентство SANA передало, что удары наносились по позициям террористов "Исламского государства" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ), на которых не распространяется режим прекращения огня. Перемирие вступило в силу и действует на всей территории Сирии с 20 октября 2016 года.

В информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии сообщалось в понедельник, что за сутки было зафиксировано 34 обстрела со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (16), Латакия (7), Алеппо (6) и Хама (5).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Были подписаны три документа. Первый - между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории республики, второй - о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ - это заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

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