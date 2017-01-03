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Полиция завершила допрос премьер-министра Израиля Нетаньяху

3 января 2017, 06:54

Так называемый допрос с предостережением - самый строгий метод дознания израильской полиции, пишет газета Haaretz.


Полиция Израиля завершила длившийся несколько часов допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба полиции еврейского государства в распространенном в Израиле коммюнике, сообщает ТАСС.

"Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот", - говорится в документе. В пресс-службе указали также, что "допрос осуществлялся в резиденции премьер-министра в Иерусалиме".

Газета Haaretz сообщает, что допрос премьера продолжался три часа и касался "предполагаемых подарков со стороны бизнесменов". Так называемый допрос с предостережением является самым строгим методом дознания израильской полиции, неверные сведения считаются попыткой помешать расследованию и лжесвидетельством, что уголовно наказуемо в еврейском государстве.

Сам Нетаньяху ранее в понедельник в очередной раз отверг все обвинения в коррупции в свой адрес и призвал своих противников "не спешить праздновать" в связи с запланированным допросом. "Не спешите праздновать, - сказал Нетаньяху, обращаясь к своим оппонентам. - Ничего не выйдет из этого (расследования), и вам придется продолжать выдыхать горячий воздух".

© EPA/ABIR SULTAN


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