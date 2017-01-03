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Китайские СМИ опубликовали данные о зарплатах руководства госпредприятий страны

3 января 2017, 07:03

Уровень дохода руководителей в государственном секторе оказался ниже, чем у глав частных китайских компаний.


Китайские СМИ опубликовали данные Госсовета КНР об уровне заработной платы лиц, возглавляющих государственные предприятия страны. Как сообщил информационный портал Sina, максимальный годовой доход ряда представителей корпоративного руководства составляет порядка 1 млн юаней (более $144 тыс.), минимальный - 40-50 тыс. юаней ($5,7-7,2 тыс.), передает ТАСС.

Согласно оглашенной статистике, лишь 15 человек среди директоров госсектора получают миллионный доход. В частности, к этой группе относится председатель правления China Merchants Group ("Чайна мерчантс груп") Ли Цзяньхун: его годовая зарплата составляет 1,2 млн юаней ($172,8 тыс.).

Более многочисленной оказалась прослойка руководства, получающая около 800 тыс. юаней (примерно $115 тыс.) - в общей сложности 40 человек. Большинство из них возглавляют предприятия в отрасли электроснабжения.

По данным китайского правительства, в целом средний годовой уровень зарплаты директората госкомпаний составляет 500-700 тыс. юаней ($72-100 тыс.).

Как отмечают местные обозреватели, оглашенный уровень дохода по госсектору оказался "несколько ниже, чем у руководства ряда частных компаний Китая".


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