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Унесший 35 жизней теракт в Багдаде попал на видео

3 января 2017, 07:35

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".


На YouTube опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен теракт, произошедший накануне в иракской столице, пишет РИА Новости.

В результате случившегося погибли не менее 35 человек, еще 60 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Трагедия произошла в багдадском районе Мадинат-эс-Садр, где смертник подорвал заминированный автомобиль.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".


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