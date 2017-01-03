Унесший 35 жизней теракт в Багдаде попал на видео
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
На YouTube опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен теракт, произошедший накануне в иракской столице, пишет РИА Новости.
В результате случившегося погибли не менее 35 человек, еще 60 получили ранения и травмы различной степени тяжести.
Трагедия произошла в багдадском районе Мадинат-эс-Садр, где смертник подорвал заминированный автомобиль.
Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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