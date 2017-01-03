В Техасе четверо детей умерли от отравления ядовитым газом

Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями.

По меньшей мере четыре ребенка погибли, еще шесть человек пострадали из-за отравления ядовитым газом в американском штате Техас, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник в жилом доме города Амарилло. Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями. В результате пошла химическая реакция пестицида с водой, и выделился высокотоксичный газ фосфин, длительное вдыхание которого приводит к летальному исходу.

Как сообщает телеканал, один ребенок погиб на месте, еще трое скончались уже в больнице. Все они были жителями дома.

Фото © AP Photo/ Mel Evans