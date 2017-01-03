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В Техасе четверо детей умерли от отравления ядовитым газом

3 января 2017, 08:25

Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями.


По меньшей мере четыре ребенка погибли, еще шесть человек пострадали из-за отравления ядовитым газом в американском штате Техас, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник в жилом доме города Амарилло. Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями. В результате пошла химическая реакция пестицида с водой, и выделился высокотоксичный газ фосфин, длительное вдыхание которого приводит к летальному исходу.

Как сообщает телеканал, один ребенок погиб на месте, еще трое скончались уже в больнице. Все они были жителями дома.

Фото © AP Photo/ Mel Evans


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