В Техасе четверо детей умерли от отравления ядовитым газом
Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями.
По меньшей мере четыре ребенка погибли, еще шесть человек пострадали из-за отравления ядовитым газом в американском штате Техас, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в понедельник в жилом доме города Амарилло. Неизвестный пытался очистить подвальное помещение от химиката для борьбы с вредителями. В результате пошла химическая реакция пестицида с водой, и выделился высокотоксичный газ фосфин, длительное вдыхание которого приводит к летальному исходу.
Как сообщает телеканал, один ребенок погиб на месте, еще трое скончались уже в больнице. Все они были жителями дома.
Фото © AP Photo/ Mel Evans
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