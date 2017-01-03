Мексиканцы заблокировали более 15 трасс в знак протеста против роста цен на бензин

Цены на бензин выросли в пределах 20% на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару.

Недовольные резким повышением цен на бензин мексиканцы в понедельник перекрыли 15 автомобильных дорог в 11 регионах страны. Об этом сообщила ТАСС Федеральная полиция.

Акции протеста граждан против значительного - в пределах 20% - повышения цен на горючее носят мирный характер, сведений о каких-либо инцидентах не поступало.

"В том, что касается новых цен (на горючее - прим. корр. ТАСС), нам представляется несоразмерным то, что правительство возлагает всю нагрузку на конечного потребителя, и при этом отсутствует намерение пересмотреть схемы по снижению налогового бремени", - отмечается в обнародованном в понедельник заявлении Coparmex. Эта организация на добровольных началах объединяет более 35 тыс. компаний, где работают около 5 млн человек.

Представители мексиканских деловых кругов ранее уже выражали обеспокоенность в связи с повышением цен на горючее. По их мнению, такой шаг негативно скажется на благосостоянии многих мексиканских семей. Подорожание топлива произошло на фоне заметного обесценивания национальной валюты по отношению к доллару. За 2016 год девальвация песо составила около 20%.

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