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СМИ: полиция Стамбула не поймала подозреваемого в нападении на ночной клуб

3 января 2017, 08:59

Операция проводилась в одном из домов района Зейтинбурну, в ней принимали участие отряды спецназначения, был также задействован вертолет.


Спецоперация, которую турецкая полиция провела в понедельник вечером, не привела к поимке подозреваемого в нападении на ночной клуб Стамбула, сообщило агентство Associated Press (AP). Об этом пишет ТАСС.

По информации агентства, операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну. В ней приняли участие отряды специального назначения, а также был задействован вертолет. Отмечается, что в результате операции подозреваемый задержан не был.

В ночь на 1 января террорист устроил стрельбу в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Среди жертв теракта есть граждане России, Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии, Кувейта и Израиля. После нападения нападавшему удалось скрыться.

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Фото © EPA/SEDAT SUNA, архив


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