Япония обсуждает с Новой Зеландией поставку военных самолетов

Правительство Японии ведет переговоры с Новой Зеландией о поставке береговых патрульных самолетов P-1 и военно-транспортных C-2, производимых японской корпорацией Kawasaki Heavy Indastries, передает ТАСС.

Как сообщила газета Nikkei, общая сумма контракта может составить несколько миллиардов долларов, а для Японии в случае успеха он станет первым крупным соглашение о поставке военной техники за границу.

По ее данным, представители японского правительства и компании-производителя в настоящее время находятся в Новой Зеландии. Предложение по цене, деталям производственного процесса и последующего обслуживания может быть сделано уже в первой половине 2017 года. Общие данные по японским самолетам в ответ на запрос уже были переданы в сентябре 2016 года.

Однако за право поставки Японии еще придется побороться с рядом компаний из США и Европы. Так, источники называют главным конкурентом P-1 американский противолодочный Poseidon P-8A производства Boeing, а военно-транспортному C-2 противостоят ряд моделей в том числе производства Airbus.

Вместе с тем Kawasaki Heavy Industries готова предложить потенциальным покупателям наладить производство ряда деталей для самолетов на территории Новой Зеландии, что позволит создать дополнительные рабочие места и избежать полной зависимости от поставок из Японии. Конкурентным преимуществом японского предложения является возможность использовать некоторые детали как в P-1, так и в C-2, что позволит сэкономить в случае их покупки.

В апреле 2014 года правительство Японии отказалось от действовавшей почти полвека политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий и одобрило новые правила поставок за рубеж вооружений. После этого Япония пытается выйти на мировой рынок вооружений, однако крупных успехов пока добиться не удалось. Токио провалил тендер на строительство подводных лодок для Австралии в 2016 году, а в 2015 году конкурс на поставку противолодочных самолетов не выдержал и P-1.