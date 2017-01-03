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Живущий в США друг Сафара Шакеева назвал сына в его честь

3 января 2017, 09:43

Мальчика назвали Ронан Сафар Хармон.


Студенческий друг Сафара Шакеева Вагнер Хармон, который живет в США, решил назвать своего новорожденного сына Ронан Сафар Хармон. Об этом на своей странице в Facebook сообщил композитор Еркеш Шакеев, передает Zakon.kz.

«С Новым годом, дорогие друзья! Хочу поделиться радостной вестью: 22 декабря в Америке, в городе Сими-Вэлли (Калифорния) в семье Вагнера Хармона - студенческого друга моего сына Сафара, родился сын, которого он назвал в честь своего друга - Ронан Сафар Хармон. Для нашей семьи это стало очень радостным и знаковым событием, именно в этот день, 26 лет назад, мы с моей супругой обручились. Поздравляем и благодарим Вагнера (Wagner Lane Harman) и его семью за этот подарок и признание того, каким светлым и любящим человеком был наш сын, как он согревал и вдохновлял близких ему людей, и какой добрый след он оставил в сердцах тех, кого коснулась его короткая, но яркая жизнь. Желаю всем счастья и больше радостных дней!», - сообщил музыкант.

Напомним, Сафар Шакеев трагически погиб летом 2016 года, тело молодого человека удалось найти только лишь спустя две недели в реке Есентай, в Алматы. По данным полиции, смерть наступила в результате несчастного случая.


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