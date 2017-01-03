МИД РК разъяснил приоритеты Казахстана в СБ ООН

В новый этап своего развития как независимого государства Казахстан входит в качестве члена ключевого органа принятия решения на глобальном уровне – Совета Безопасности ООН (СБ ООН). В течение 2017-2018 годов у Казахстана будет реальная возможность внести вклад в работу Совета и продвигать национальные интересы, а также интересы стран Центральной Азии по теме мира и безопасности, передает корреспондент BNews.kz.

Как известно, по итогам выборов в непостоянные члены СБ ООН на 2017-2018 годы 28 июня 2016 год в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан избран в Совет Безопасности ООН.

Членство в СБ ООН дает возможность продемонстрировать актуальность миротворческих инициатив, выдвинутых Президентом Нурсултаном Назарбаевым на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Саммите по ядерной безопасности, а также видение современного мира, которые Глава государства изложил в Манифесте «Мир. ХХI век».

«Казахстан, имея опыт председательства в ряде региональных организаций, намерен использовать свое членство в СБ ООН для укрепления авторитета этой глобальной организации в качестве важнейшей платформы многостороннего сотрудничества», - отмечают в министерстве иностранных дел РК.

С учетом прагматической и реалистичной оценки возможностей Казахстана в рамках ООН, сформулированы такие приоритеты как, во-первых, формирование, в соответствии с Концепцией внешней политики, Стратегией национальной безопасности и Стратегией 2050, зоны мира сотрудничества и безопасности по периметру наших границ и на пространстве Евразии.

«В рамках данного направления РК сосредоточится на привлечении внимания СБ к решению проблем Центральной Азии, в первую очередь, региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом, неотложным экономическим и экологическим проблемам за счет использования дебатов в рамках СБ ООН по тематике Афганистана и Центральной Азии для привлечения стран-доноров, международных организаций к реализации совместных региональных проектов», - говорится в сообщении ведомства.

Во-вторых, продвижение внешнеполитических инициатив Президента РК: достижение к 2045 году мира, свободного от ядерного оружия; создание Глобальной антитеррористической коалиции (сети); переподтверждение принципов международного права), отраженных в Манифесте «Мир. ХХI век» для обеспечения содержательного наполнения работы РК в СБ ООН, и с целью формирования имиджа страны, стремящейся внести свой уникальный вклад в решение проблем мира и безопасности.

«Своей важной миссией мы видим продвижение на площадке СБ ООН интересов Центральной Азии, которая будет представлена в данном органе впервые за всю историю ООН. Казахстан намерен поднимать важные для региона проблемы, включая вопросы региональной безопасности, и в этой связи политическое урегулирование и улучшение социально-экономической ситуации в Афганистане является ключевым фактором стабильности и безопасности в Центральной Азии. В целом, стоит задача превратить регион в «зону мира, сотрудничества и безопасности», - отметили в МИД РК.

По данным министерства, в данном контексте, принимая во внимание знание Казахстаном региональной специфики, прочные двусторонние связи со всеми заинтересованными сторонами и искренний интерес в стабилизации обстановки в данной стране, Казахстану была определена роль председателя комитета СБ по Афганистану (Комитет 1988), а также с учетом взаимосвязи между комитетами по Афганистану и ИГИЛ (совпадения в списках организаций и лиц, находящихся под санкциями) нам было выделено председательствование и в комитете по ИГИЛ/ДАИШ/Аль-Каида (Комитет 1267/1989/2253) и, в дополнение, санкционный комитет по Эритрее/Сомали (Комитет 751/1907).