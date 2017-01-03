В Акмолинской области задержали лжетеррориста

Задержанный признался в содеянном, ему грозит лишение свободы до шести лет.

В Акмолинской области полицейские совместно с коллегами из Северо-Казахстанской области в дежурные сутки задержали подозреваемого в ложном сообщении об акте терроризма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента внутренних дел.

1 января неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть ДВД СКО и сообщил, что в крупном торговом центре в Кокшетау заложено взрывное устройство. Полицейский передал информацию в ДВД Акмолинской области.

Незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. В результате осмотра здания опасных взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация граждан не производилась, так как торговый центр не функционировал в связи с праздничными выходными.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 26-летний житель села Сарыбулак Северо-Казахстанской области, ранее не судимый. Имеются признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Согласно санкции данной статьи, нарушителю грозит лишение свободы на срок до шести лет.