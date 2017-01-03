Казахстанского боксера Джукембаева назвали лучшим проспектом 2016 года
3 января 2017, 10:40
Канадское издание подчеркнуло потенциал казахстанского спортсмена.
Канадский сайт 12rounds.ca опубликовал список номинаций в боксе по итогам 2016 года, сообщает Sports.kz.
Лучшим новичком года издание назвало казахстанского боксера Батыра Джукембаева. В 2016 году он дебютировал на профессиональном ринге, проведя 7 боев и во всех победив (в 6 — нокаутом).
Редакция 12rounds.ca «отмечает большой талант Джукембаева и с нетерпением ждёт его выхода на ринг в январе».
Соотечественник Джукембаева, Абылайхан Хусаинов (4-0, 3 КО), также отметился победой в одной из номинаций. Его нокаут в бою с Родси Винсентом назвали «Нокаутом года».
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