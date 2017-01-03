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Четыре человека стали жертвами торнадо в штате Алабама

3 января 2017, 10:53

В районе Алабамы также были зафиксированы наводнения.


По меньшей мере четыре человека погибли в понедельник в результате прохождения мощного торнадо в американском городе Рехобет в штате Алабама. Об этом сообщил телеканал ABC, пишет ТАСС.

По его данным, тела погибших были обнаружены в одном из строений, которое находилось на пути стихии. Сообщается, что многие другие дома и постройки также оказались повреждены.

По информации властей, в районе были также зафиксированы наводнения, причиной которых стали мощные ливни.

Штормовые ветра и дожди обрушились на некоторые регионы южных штатов США в течение последних суток. В Луизиане из-за непогоды без электроэнергии остались около 100 тыс. человек.


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