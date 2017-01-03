В Казахстане частично перекрыты трассы

В Казахстане в первые два дня года перекрыли дороги 35 раз.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра, метелью, ограничением видимости и недопущением чрезвычайных ситуаций в ряде регионов Казахстана с 1 января 2017 года 35 раз вводились ограничения для движения автотранспорта на дорогах республиканского значения, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казахавтодор".

Наиболее проблемными в климатическом отношении являются северные регионы страны - Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, а также центр республики-Карагандинская область и Восточный Казахстан.

Не обошла непогода и Алматинскую область, где на сегодня в связи с метелью и ограничением видимости действуют ограничения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. "Ушарал-Достык", км 83-184, участок от с. Коктума до с. Достык;

2. "Сарыозек-Коктал", км 40-80, участок от с. Когалы до с. Басши.

Кроме того, в данное время ограничено движение для всех видов автотранспорта в ВКО на автодорогах:

1. "Усть-Каменогорск – Шемонаиха - граница РФ", км 108-123, участок от г. Шемонаиха до границы РФ;

2. "Семей - Кайнар", км 8-284.

Введенные ранее ограничения для движения автотранспорта в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях по состоянию на 9-00 ч. 3.01.2017 г. сняты, движение открыто.

На указанных участках автодорог в работах по очистке от снега проезжей части и обочин, круглосуточному патрулированию, подсыпке противогололедными материалами, срезке снежного наката было задействовано 434 единицы спецтехники и личный состав сотрудников областных филиалов РГП "Казахавтодор".

В настоящее время все соответствующие работы продолжаются.