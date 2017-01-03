Казахстанцы выразили возмущение новыми правилами регистрации

В Казахстане приняли закон, согласно которому стала обязательной регистрация по месту жительства. Усиленная ответственность за отсутствие регистрации и обязательное для арендодателей условие регистрировать жильцов возмутили казахстанцев. Свое возмущение они выражают в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Юрист Джохар Утебеков на своей странице в Facebook назвал происходящее «усилением крепостного права»: «Как обычно, у меня для подписчиков своеобразные подарки в новом году. Вернее, это подарок от депутатов, но они рассказывать о нем стесняются. Эта новость коснется всех без исключения, но особое внимание предлагаю уделить ей арендаторам и арендодателям жилья, студентам, людям, кочующим по стране с работой. Как и опасались правозащитники, закон, который приняли для борьбы с экстремизмом, усилил «крепостное право».





Утебеков рассказал, что раньше временный учет был, по желанию. Полиции можно было показать адресную справку из своего города и пояснить, что в другом проживаешь временно, приехал подзаработать, погостить. Главное при этом было вообще иметь регистрацию, хоть где. Доказать, что ты живешь в новом городе постоянно и должен зарегистрироваться в нем, полиции было тяжело. Как рассказал юрист, теперь в Законе «О миграции населения» появилось понятие «место временного пребывания (проживания)»: «Советую всем его запомнить, хотя бы для возможного диалога с участковым или патрульными. Оно отличается от места жительства, т.е. места, где вы живете постоянно или преимущественно.

Как подчеркнул Утебеков, теперь введена обязательная регистрация граждан по месту временного пребывания, и ее несоблюдение повлечет административный штраф в 7 МРП (почти 16 тысяч тенге). Если человек уезжает из своего города в другой, то в течение месяца ему надо оформить временную регистрацию. То же самое касается ситуации, если в своем городе человек, например, на лето переедет к родственникам. В случае, если регистрация не будет оформлена, будет выписан штраф.

«Есть вопрос, как участковый установит, что человек живет на новом месте уже месяц. Видимо, с показаний соседей, запросов на место работы, учебы. По иногородним студентам все очевидно. Приехал 1 сентября на учебу. Если не хочешь менять постоянную регистрацию на родине, то до 1 октября проходишь временную регистрацию. Мне кажется, что вместо террористов по студентам в первую очередь это новшество и ударит», - считает Джохар Утебеков.

Он напомнил, что «не стали мелочиться и с арендодателями». Если арендатор живет у них больше месяца без временной регистрации, то для них это повлечет штраф в 10 МРП (почти 23 тысячи тенге): «Круговая порука. Нет худа без добра. Зато стало удобнее сдавать участковым неугодных соседей-квартиросъемщиков. :-) Теперь и хозяина квартиры, и арендатора без временной регистрации с показаний соседей легко оштрафуют».

«Ожидаю, что, помимо участковых, патрульные начнут спрашивать на улице у приезжих временную регистрацию. Комендантский час в действии. Конечно, все это грубое нарушение Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и Конституции, ограничение свободы передвижения по стране. But who cares? Лишь бы на инвестиционный рейтинг не влияло», - резюмирует Утебеков.

Финансовый аналитик Тимур Чигиров также не поддерживает нововведения:«Как я понял, в связи с возросшей угрозой терроризма и экстремизма, теперь необходимо будет зарегистрироваться по новому месту пребывания, если планируете находиться там более месяца. Иначе – штраф. Представил себе, какие хаос и неразбериху создаст это правило особенно в период, скажем, новогодних праздников, когда люди ездят в гости к родственникам, или в августе-сентябре, когда студенты начинают учебу в других городах. Это какой же одномоментный наплыв населения будет - готовы ли к этому соотвествующие службы в техническом и организационном плане? С другой стороны, опасные элементы, террористы ведь не пойдут самовольно в миграционную службу рассказывать о своих перемещениях и планах. Это было бы как пресловутые пчелы против меда».





Финансист предположил, что «эта мера предпринимается, чтобы другим не повадно было, дабы у законопослушных граждан не возникало "левых", крамольных мыслей. Одновременно отменяются въездные визы для граждан развитых государств на период не более 30-ти дней. Я так понимаю, это связано с предстоящей выставкой "ЭКСПО", дабы повысить престиж и имидж страны на международной арене и привлечь множество платежеспособных туристов».

Чигирову не совсем понятно, почему для граждан Казахстана свобода перемещения ограничивается, в то время как иностранцы получают более легкий доступ. Например, Великобритания очень тяжело выдает визы, говорит специалист: «А с приходом к власти консерваторов въехать в страну и тем более остаться там стало намного сложнее. Регистрация в Британии нужна только для иностранных граждан. Те, кто проживают в стране по долгосрочной визе - студенты, работающие - должны регистрироваться в полицейском участке по новому месту жительства в течение двух недель каждый раз, как они переезжают. Должны предоставлять счета, выписки из банка и прочие удостоверяющие документы».

Финансовый аналитик отмечает, что делается это не столько из соображений безопасности и предупреждения терроризма, а для того, чтобы следить за миграционными потоками и не допустить нелегальных мигрантов. Чтобы депортировать их в случае необходимости.

«Борьба с терроризмом в Британии идет тайно, скрыто, на стадии зарождения, исподволь. Ей не занимаются миграционные службы – опять-таки аналогия с пчелами против меда. Этим занимаются специальные службы, и они не полагаются на сознательность граждан», – поясняет Чигиров.

Сами же британцы не обязаны оформлять регистрацию при перемещении по стране либо по приезду в другие страны.

Политолог Талгат Калиев считает сложившуюся ситуацию забавной: «Казахстан отменил визы для граждан почти 50-ти стран мира, но будет штрафовать собственных граждан за отсутствие временной регистрации. Почему у нас всегда все лучшее гостям? Может, пора начать и к своим, если не пылкой любовью и заботой, то хотя бы с малейшим уважением относиться?».