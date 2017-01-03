В Хабаровском крае петарда взорвалась у мужчины в глазном отверстии

В селе Георгиевка района имени Лазо Хабаровского края в новогоднюю ночь 29-летний мужчина, нарушив правила техники безопасности, пустил новогоднюю петарду себе в глаз, после чего она взорвалась у него в голове. Об этом пишет местное издание «Новости Хабаровска».

Сельчанин 1987 года рождения нагнулся к фейерверку, чтобы его зажечь. Затем он отбежал на безопасное расстояние, чтобы понаблюдать за представлением. Неожиданно петарды перестали стрелять. Парень подошел посмотреть, что произошло, и когда наклонился, заряд выстрелил ему в глаз и взорвался.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По словам знакомых, фейерверк был отечественного производства, с еще действующим сроком годности.

На данный момент проводится расследование. Тело погибшего отправили на обследование.



