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В Хабаровском крае петарда взорвалась у мужчины в глазном отверстии

3 января 2017, 12:14

Когда мужчина наклонился посмотреть, почему петарда не стреляет, заряд взорвался.


В селе Георгиевка района имени Лазо Хабаровского края в новогоднюю ночь 29-летний мужчина, нарушив правила техники безопасности, пустил новогоднюю петарду себе в глаз, после чего она взорвалась у него в голове. Об этом пишет местное издание «Новости Хабаровска».

Сельчанин 1987 года рождения нагнулся к фейерверку, чтобы его зажечь. Затем он отбежал на безопасное расстояние, чтобы понаблюдать за представлением. Неожиданно петарды перестали стрелять. Парень подошел посмотреть, что произошло, и когда наклонился, заряд выстрелил ему в глаз и взорвался.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По словам знакомых, фейерверк был отечественного производства, с еще действующим сроком годности.

На данный момент проводится расследование. Тело погибшего отправили на обследование.



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