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В Германии заявили о том, что новогодние фейерверки сильно загрязняют воздух

3 января 2017, 12:22

Специалисты утверждают, что в новогоднюю ночь в воздух в Германии выбрасывается около 4 тыс. тонн вредных веществ.


Согласно данным, обнародованным немецкими властями, уровень загрязнения воздуха в новогоднюю ночь из-за множества фейерверков превысил допустимые нормы, передает Русская служба ВВС.

В частности, замеры, проводившиеся в Мюнхене в новогоднюю ночь, показали, что уровень вредных веществ в воздухе превысил в 27 раз рекомендованные ЕС 50 микрограмм вредных частиц на кубометр воздуха.

Вообще же, как отмечается, по всей стране в этот день в воздух выбрасывается около четырех тысяч тонн вредных веществ, что можно приравнять к 15% всех автомобильных выбросов за год.

Из-за фейерверков частицы пыли, грязи и копоти становятся микрочастицами, а затем беспрепятственно попадают в легкие и могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Организации по защите окружающей среды требуют от властей ввести запрет на использование фейерверков частными лицами.

Ранее Европейское агентство по окружающей среде сообщило, что в Европе загрязнение воздуха ежегодно приводит к преждевременной смерти около 467 тысяч человек.


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