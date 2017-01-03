Жители Алматинской области половину своих доходов тратят на питание

Расходы жителей Алматинской области на покупку продуктов составили более 50%, передает ИА «Казах-Зерно».

Доля денежных расходов населения Алматинской области на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в 3 квартале 2016 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,5 процентных пункта, непродовольственных товаров - на 2,1 процентных пункта, платные услуги снизились на 1,3 процентных пункта.

По данным областного департамента статистики, из общего объема потребительских расходов в 3 квартале 2016 года на покупку продовольственных товаров населением использовано 50,1%, непродовольственных - 30,7%, платных услуг - 19,2%.

В общем объеме расходов на продукты питания наибольшую долю составили мясо и мясопродукты - 14,8%, хлебопродукты и крупяные изделия - 7,2%, молочные продукты - 4,4%.

Как отмечают статистики, в 3 квартале 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдается снижение потребления по всем основным группам продуктов питания; масла и жиры - 24,5%, овощи - 14,7%, фрукты - 12,7%, яйца - 6,2%, хлебопродукты и крупяные изделия - 3,8%, рыба и морепродукты - 2,7%. Увеличение: молоко и молочные продукты - 16,0%, мясо и мясопродукты - 11,0%, картофель - 5,4%, cахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия - 1,5%.