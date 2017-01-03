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Большинство граждан США скептически оценили президентские качества Трампа

3 января 2017, 12:39

Лучше всего, по мнению американцев, у Трампа получится эффективно работать с конгрессом.


Большинство американцев пока не особо верит в президентские качества следующего главы Белого дома — республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом Гэллапа, пишет Лайф.

В способности Трампа справиться с международным кризисом уверены только 46 процентов опрошенных, чуть больше — 47 процентов — считают, что миллиардер сможет мудро использовать военную мощь страны. Скандальный характер самого Трампа наводит опрошенных на мысль, что справиться с внутренними скандалами в его администрации избранному президенту будет непросто — лишь 44 процента верят, что ему это удастся.

Лучше всего, по мнению опрошенных, у Трампа получится эффективно работать с конгрессом (60 процентов респондентов уверены в этом), благо большинство в нём по результатам последних выборов осталось за республиканцами.

Отметим, что "президентские таланты" Трампа американцы оценивают гораздо скромнее, чем навыки его предшественников — Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы.

Фото: © REUTERS/Carlos Barria


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