Большинство граждан США скептически оценили президентские качества Трампа

Лучше всего, по мнению американцев, у Трампа получится эффективно работать с конгрессом.

Большинство американцев пока не особо верит в президентские качества следующего главы Белого дома — республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого институтом Гэллапа, пишет Лайф.

В способности Трампа справиться с международным кризисом уверены только 46 процентов опрошенных, чуть больше — 47 процентов — считают, что миллиардер сможет мудро использовать военную мощь страны. Скандальный характер самого Трампа наводит опрошенных на мысль, что справиться с внутренними скандалами в его администрации избранному президенту будет непросто — лишь 44 процента верят, что ему это удастся.

Лучше всего, по мнению опрошенных, у Трампа получится эффективно работать с конгрессом (60 процентов респондентов уверены в этом), благо большинство в нём по результатам последних выборов осталось за республиканцами.

Отметим, что "президентские таланты" Трампа американцы оценивают гораздо скромнее, чем навыки его предшественников — Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего и Барака Обамы.

Фото: © REUTERS/Carlos Barria