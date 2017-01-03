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В Актюбинской области в новогоднюю ночь родился 51 ребенок

3 января 2017, 13:43

В целом, новогодняя ночь для жителей области прошла без серьезных происшествий.


В новогоднюю ночь в родильных домах региона появился на свет 51 ребенок, в том числе 26 мальчиков и 25 девочек.

Стоит отметить, что в дни новогодних праздников служба скорой медицинской и неотложной помощи работали круглосуточно и в усиленном режиме.

В общей сложности, на пульт диспетчеров «скорой» помощи поступило 774 вызова, обслужено – 686, оказана помощь 250 детям.

Все клинические отделения и диагностические службы клинических больниц, а также другие стационары оказывали экстренную медицинскую помощь жителям круглосуточно. В новогоднюю ночь бригада врачей санитарной авиации, в составе реаниматолога и кардиолога, вылетела в Кобдинский район для оказания экстренной медицинской помощи пациенту с диагнозом: «Ишемическая болезнь сердца. Острый коронарный синдром», больной доставлен вертолетом Центра медицины катастроф и госпитализирован в ЦРБ.

В целом, как сообщили в областном управлении здравоохранения, новогодняя ночь для жителей области прошла без серьезных происшествий.

Информационный центр "Актобе аппарат"


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