Сколько казахстанцы потратили на празднование Нового года

Несмотря на экономию, казахстанцы готовы тратить сбережения на новогодние праздники. Согласно исследованиям одной из казахстанских компаний на рынке онлайн-кредитования, уже с начала декабря 2016 года сервисы принимали по несколько сотен заявок в день, сообщает телеканал «Хабар 24».

Чтобы создать дома сказочную атмосферу, в каждой квартире установили главный символ праздника – новогоднюю ель, щедро украшенную игрушками, мишурой и гирляндами. На рынках Алматы стоимость искусственной ели в среднем варьировалась от 2500 до 25000 тенге, в зависимости от размера и качества материала. Набор игрушек также в среднем обошелся алматинцам в 3-5 тысяч тенге.

Говоря о праздничных бюджетах, или, другими словами, сколько казахстанцы потратили на радость родным и близким, эксперты называют сумму от 20 до 125 тысяч тенге. Всё зависит от уровня достатка семьи и от того, насколько эффективно откладывались средства к празднику.

Иван, житель г. Алматы: «Мы сапожки вешали, чулочки. Дочери подарили три подарка – большие коробки. Жене подарил небольшие сувениры, на память. Никогда не экономил. Почти ползарплаты спустил».

Руслан, гость г. Алматы: «Поездки, в основном поездки. Самый любимый у нас подарок – поездка в Алматы на Новый год. И стараемся почти ни в чем не отказывать. Катки, Медеу, детские площадки, детские кафе, развлекательные елки – очень массово в Алматы представлено».

Согласно исследованиям, больше всего – 30% алматинцев – подарили цифровую технику и электронику. Вторую и третью позицию разделяют косметика и парфюмерия, а также шоколад и десерты. Кроме этого, в топ-10 вошли цветы, подарочные сертификаты, детские игрушки, книги, сувениры ручной работы.

Жания Шаймаханова, консультант по подаркам: «В основном люди покупают подсвечники, подставки в виде санок под елку. Еще много чего из кожи натуральной. Потому что продукция интересная и красивая, дизайнерская. Зависит от того, что хочет купить человек».

На украшение праздничного стола и проведение застолья в компании родственников и друзей каждой семье пришлось потратить в среднем от 25 до 50 тысяч тенге. Большинство казахстанцев, участвующих в опросе, признались, что были готовы к таким тратам, так как ждут от Нового года положительных перемен, поэтому не собираются сокращать бюджеты на то, чтобы встретить любимый праздник.