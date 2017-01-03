Сколько казахстанцы потратили на празднование Нового года
Эксперты сообщили, что сумма составила от 20 до 125 тысяч тенге.
Несмотря на экономию, казахстанцы готовы тратить сбережения на новогодние праздники. Согласно исследованиям одной из казахстанских компаний на рынке онлайн-кредитования, уже с начала декабря 2016 года сервисы принимали по несколько сотен заявок в день, сообщает телеканал «Хабар 24».
Чтобы создать дома сказочную атмосферу, в каждой квартире установили главный символ праздника – новогоднюю ель, щедро украшенную игрушками, мишурой и гирляндами. На рынках Алматы стоимость искусственной ели в среднем варьировалась от 2500 до 25000 тенге, в зависимости от размера и качества материала. Набор игрушек также в среднем обошелся алматинцам в 3-5 тысяч тенге.
Говоря о праздничных бюджетах, или, другими словами, сколько казахстанцы потратили на радость родным и близким, эксперты называют сумму от 20 до 125 тысяч тенге. Всё зависит от уровня достатка семьи и от того, насколько эффективно откладывались средства к празднику.
Иван, житель г. Алматы: «Мы сапожки вешали, чулочки. Дочери подарили три подарка – большие коробки. Жене подарил небольшие сувениры, на память. Никогда не экономил. Почти ползарплаты спустил».
Руслан, гость г. Алматы: «Поездки, в основном поездки. Самый любимый у нас подарок – поездка в Алматы на Новый год. И стараемся почти ни в чем не отказывать. Катки, Медеу, детские площадки, детские кафе, развлекательные елки – очень массово в Алматы представлено».
Согласно исследованиям, больше всего – 30% алматинцев – подарили цифровую технику и электронику. Вторую и третью позицию разделяют косметика и парфюмерия, а также шоколад и десерты. Кроме этого, в топ-10 вошли цветы, подарочные сертификаты, детские игрушки, книги, сувениры ручной работы.
Жания Шаймаханова, консультант по подаркам: «В основном люди покупают подсвечники, подставки в виде санок под елку. Еще много чего из кожи натуральной. Потому что продукция интересная и красивая, дизайнерская. Зависит от того, что хочет купить человек».
На украшение праздничного стола и проведение застолья в компании родственников и друзей каждой семье пришлось потратить в среднем от 25 до 50 тысяч тенге. Большинство казахстанцев, участвующих в опросе, признались, что были готовы к таким тратам, так как ждут от Нового года положительных перемен, поэтому не собираются сокращать бюджеты на то, чтобы встретить любимый праздник.
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