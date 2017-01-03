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На муфтия Ирака совершено покушение

3 января 2017, 14:29

Шейх был немедленно доставлен в госпиталь.


Машина у мечети Умм-Таббуль на западе Багдада была взорвана террористами в тот момент, когда от нее отъезжал кортеж автомобилей муфтия Иракской Республики шейха Махди ас-Сумейдаи, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Манар". После взрыва шейх был незамедлительно доставлен в госпиталь.

Информации о степени тяжести его ранения пока нет.

Ранее сообщалось, что тройной теракт в Багдаде унес жизни более 40 человек, десятки ранены. Один из взрывов прогремел в районе Ас-Садр, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".


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