На муфтия Ирака совершено покушение

Машина у мечети Умм-Таббуль на западе Багдада была взорвана террористами в тот момент, когда от нее отъезжал кортеж автомобилей муфтия Иракской Республики шейха Махди ас-Сумейдаи, сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал "Аль-Манар". После взрыва шейх был незамедлительно доставлен в госпиталь.

Информации о степени тяжести его ранения пока нет.

Ранее сообщалось, что тройной теракт в Багдаде унес жизни более 40 человек, десятки ранены. Один из взрывов прогремел в районе Ас-Садр, где преимущественно проживают мусульмане-шииты. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".