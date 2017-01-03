Аршавина назвали лучшим футболистом чемпионата Казахстана в 2016 году
Россиянин в минувшем сезоне завоевал в составе "Кайрата" серебро чемпионата страны.
Полузащитник футбольного клуба "Кайрат" Андрей Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана 2016 года по версии издания Pro Sports. Об этом сообщается на сайте издания.
"С небольшим отрывом от второго места, в голосовании среди журналистов Prosports.kz победил полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин, - говорится в сообщении. - Игрок сильно впечатлил многих специалистов и болельщиков, потому и не возникло споров в объективности победы россиянина в борьбе за звание сильнейшего игрока чемпионата Казахстана".
Россиянин в минувшем сезоне завоевал в составе "Кайрата" серебро чемпионата страны. Полузащитник, который ранее продлил контракт с командой на год, провел за клуб 37 матчей, в которых забил 11 мячей.
Ранее Аршавин был признан вторым в списке лучших футболистов чемпионата Казахстана сезона-2016 по результатам опроса главных тренеров и игроков команд первенства страны.
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"