Турецкая полиция опубликовала селфи террориста из ночного клуба Стамбула

Личность мужчины, устроившего стрельбу в новогоднюю ночь, пока не установлена

Турецкая полиция опубликовала видео, на котором подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе снимает себя на площади Таксим в Стамбуле, передает ТАСС.

Правоохранителям не известно, когда было сделано селфи.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция близка к установлению личности мужчины, устроившего стрельбу в ночном клубе. По словам премьер-министра Турции Нумана Куртулмуша, уже есть отпечатки пальцев и информация о внешнем виде террориста. После этого процесс его идентификации будет быстро осуществлен, подчеркнул Куртулмуш.

В новогоднюю ночь неизвестный мужчина совершил нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что на нападавшем был колпак Санта-Клауса. После нападения террористу удалось скрыться, проводится операция по его задержанию.В результате стрельбы погибли 39 человек, 16 из них - иностранцы. Помимо Гасановой жертвами теракта стали граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливана, Иордании, Ливии и Израиля.

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