Казахстанцы вылетели из Шарджи в Астану и Алматы

Два самолета авиакомпании Air Arabia вылетели из Шарджи в Астану, один – в Алматы, передает Zakon.kz. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию Марат Игалиев.

Глава ведомства сообщил: «Утром 3 января из Шарджи вылетели два борта авиакомпании «Air Arabia» в Астану. Прилет из Шарджи в Астану регулярного борта «Air Arabia» в 14-30. Вылет из Астаны в 15-30. Прилет из Шарджи в Астану дополнительного борта «Air Arabia» в 14-22. Вылет из Астаны в Шарджи 15-55. Время Астаны».

Еще один самолет «Air Arabia» вылетел в Алматы по расписанию.

Ранее в связи с погодными условиями (сильный туман) в аэропорту города Шарджа (ОАЭ) были отменены все вылеты и прилеты авиарейсов. Несколько дней стоял туман, самолёты не могли вылететь и прилететь из других стран, в связи с этим казахстанские туристы застряли в аэропорту Шарджа. Казахстанским туристам рекомендовали координировать свои поездки с туроператорами и в случае дальнейшей отмены рейсов обращаться в представительство авиакомпании «AirArabia» по вопросам возмещения стоимости билетов.