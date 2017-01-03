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Итальянку попросили удалить фото голой статуи из Facebook

3 января 2017, 15:23

Античную статую искусствовед разместила как символ города Болоньи на севере страны.


Историк искусства и писательница из Болоньи Элиза Барбари столкнулась с цензурой в социальной сети, когда разместила фотографию статуи Нептуна, которая стоит на площади в центре города, пишет Лайф.

Статую античного бога Нептуна Элиза Барбари выбрала для своей страницы в Facebook как символ процветающего города на севере Италии.

Однако социальная сеть не одобрила использование этой фотографии, поскольку она "нарушает правила, запрещающие публикацию сексуально откровенных изображений".

— Нептун? Это безумие! — заявила она британской газете The Telegraph. Она рассказала, что "возмущена и раздражена" действиями Facebook.

— Как произведение искусства может быть объектом цензуры? — задала вопрос Элиза Барбари.

Позже она всё же использовала эту фотографию, написав: "Да — Нептуну, нет — цензуре". С таким лозунгом фото сейчас размещено на странице Элизы Барбари.

Это не первый случай, когда Facebook подвергает цензуре изображения всемирно известных произведений искусства из-за их якобы сексуального характера. Год назад социальная сеть заблокировала фотографию статуи Русалочки в Копенгагене по тем же соображениям.


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