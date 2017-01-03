Аким Карагандинской области провел заседание оперативного штаба по ситуации в пос. Шахан

Глава региона распорядился решить вопрос с компенсацией затрат владельцам техники, которые по собственной инициативе приняли участие в поисково-спасательных работах.

Глава региона заслушал отчеты экстренных служб, акима г. Шахтинска (к которому административно относится пос.Шахан), кураторов сферы ЖКХ, полиции.

Так, стало известно, что первые спасатели прибыли на место обрушения уже через 4 минуты после получения звонка о происшествии. Нурмухамбет Абдибеков отметил слаженную работу служб спасения:

- В сложившейся ситуации наши службы сработали оперативно – ЧС, органы здравоохранения, внутренних дел и другие. На данном этапе необходимая работа, считаю, была проделана в нужном объеме. Особо хотел бы отметить активность самих жителей. Манипулятор, который работал на месте, это была инициатива жителей, была задействована и другая техника. Нужно отметить, что это хорошая гражданская позиция.

Глава региона распорядился решить вопрос с компенсацией затрат владельцам техники, которые по собственной инициативе приняли участие в поисково-спасательных работах.

Дом, в котором произошел взрыв котла, в данный момент обследуется экспертами Казахстанского многопрофильного института реконструкции и развития (КазМИРР). Как сообщил директор КазМИРР Жмагул Нугужинов, специалисты уже провели визуальный осмотр, планируется в течение двух дней завершить инструментальные работы.

- Критических дефектов в оставшейся части дома пока не видно. Мы должны просмотреть все узлы, сделать съемку и посмотреть динамику изменений, будет она или нет. В ближайшее время заключение будет готово, - сообщил Жмагул Нугужинов.

Согласно рекомендациям экспертов КазМИРР будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома. Демонтаж разрушенной части будет возможен только после получения заключения КазМИРР.

Для оценки ущерба, нанесенного в результате ЧС техногенного характера, создана специальная комиссия.

Как сообщалось ранее, акимат берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поминальных обедов. Также акимат Карагандинской области выделит материальную помощь в размере 1 млн. тенге на каждого погибшего, по 500.000 тенге на каждого пострадавшего.

Для организации сбора помощи акимат пос. Шахан организовал пункт приема гуманитарной помощи, куда Общество Красного полумесяца доставило продукты питания, также начала поступать помощь от предпринимателей и жителей. В ближайшее время будет открыт общественный фонд помощи пострадавшим в результате ЧС в пос. Шахан, куда можно будет перечислять денежные средства. В попечительский совет фонда войдут представители общественности г.Шахтинска и пос. Шахан.

Кроме того, аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков распорядился обследовать все многоэтажные дома, имеющие автономные системы отопления и котельные, проверить работу их отопительных систем, а также провести дополнительный инструктаж персонала. Речь идет не только о пос. Шахан, обследованию подлежат дома с аналогичными источниками тепла по всей Карагандинской области.





Пресс-служба акима Карагандинской области