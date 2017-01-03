В Китае обнаружили наскальные изображения арабских скакунов

Предположительно, рисунки были сделаны около 210 года до нашей эры.

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР обнаружены древние наскальные рисунки возрастом около двух тысяч лет, на которых, предположительно, изображены арабские скакуны , передает , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.





Находка была сделана китайскими и немецкими археологами в горах Иньшань. На рисунках изображены лошади арабской чистокровной породы в доспехах, с кожаными седлами. Предположительно, рисунки были сделаны около 210 года до нашей эры.





Кроме этого в китайской провинции Шаньси были обнаружены фрески времен династии Цзинь, которым более 900 лет. Династия Цзинь существовала в период с 1135 по 1234 годы. На фресках изображены люди, которые занимаются различной работой и приготовлением еды.



