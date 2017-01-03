В Китае обнаружили наскальные изображения арабских скакунов
3 января 2017, 16:00
Предположительно, рисунки были сделаны около 210 года до нашей эры.
В автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР обнаружены древние наскальные рисунки возрастом около двух тысяч лет, на которых, предположительно, изображены арабские скакуны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
Находка была сделана китайскими и немецкими археологами в горах Иньшань. На рисунках изображены лошади арабской чистокровной породы в доспехах, с кожаными седлами. Предположительно, рисунки были сделаны около 210 года до нашей эры.
Кроме этого в китайской провинции Шаньси были обнаружены фрески времен династии Цзинь, которым более 900 лет. Династия Цзинь существовала в период с 1135 по 1234 годы. На фресках изображены люди, которые занимаются различной работой и приготовлением еды.
Иван Булатов.
Фото: Jan Simek et al.
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