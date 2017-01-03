Загипа Балиева выразила соболезнования близким погибших в Шахане

Уполномоченный по правам ребенка в РК Загипа Балиева выразила соболезнования близким погибших при обрушении дома в Шахане , передает , передает Казинформ





«В первые дни Нового года, Казахстан потрясло большое горе. Взрыв в многоэтажном доме унес жизни 9 человек, из которых трое - маленькие дети! Невозможно описать словами горе и тяжесть утраты родителей и родственников погибших и пострадавших в этой трагедии. Позвольте выразить вам свое глубочайшее сочувствие, мы скорбим вместе с вами, как и вся наша страна!»,- сказала Загипа Балиева.





Напомним , 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших , из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.

Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. В больницы госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек.

Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением . По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.





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