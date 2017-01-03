Исполнителем теракта в стамбульском ночном клубе оказался гражданин Кыргызстана

Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina в новогоднюю ночь.





Предполагается, что нападавшим является 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов (Iakhe Mashrapov). Изображение паспорта на его имя продемонстрировали в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.













Документ был выдан 21 октября 2016 года Государственной регистрационной службой Кыргызстана. Официально данная информация пока не подтверждалась.





Также в социальных сетях появилось видео , на котором, как предполагается, запечатлен Машрапов.





Исполнитель теракта в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают искать его. Спецоперация по поимке преступника, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной





Напомним , в новогоднюю ночь двое неизвестных расстреляли из автоматов Калашникова отдыхавших в популярном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй. Погибло 39 человек – 11 граждан Турции и 27 иностранцев , около 70 получили ранения. В клубе на момент нападения было не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года.

Один из нападавших был убит на месте полицией, второму удалось скрыться.

Полиция Турции заподозрила в совершении теракта в Стамбуле гражданина Узбекистана или Кыргызстана, связанного с террористической группировкой "Исламское государство". Известно, что подозреваемый - уйгур по национальности. МИД Кыргызстана же ответил, что маловероятно, что кыргызстанец стал исполнителем теракта, передает Zanoza.kg









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