В Кыргызстане проверят причастность к теракту в Стамбуле гражданина республики
3 января 2017, 17:11
Госкомитет национальной безопасности страны направил запрос властям Турции.
Спецслужбы Кыргызстана проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.
"ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции", — сказал агентству пресс-секретарь Рахат Сулайманов.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Reuters, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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Фото: REUTERS/ Stringer.
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