В частности, Правила дополнены нормами о исполнении договора о государственных закупках при выполнении работ (оказании услуг)

в следующей последовательности:

1) оформление акта выполненных работ (оказания услуг) посредством веб-портала;

2) сдача и приемка выполненных работ (оказанных услуг);

3) оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4) оплата заказчиком за выполненные работы (оказанные услуги).

Поставщик направляет посредством веб-портала заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров по форме согласно приложению 22-1, акт выполненных работ по форме согласно приложениям 22-2, акт оказанных услуг по форме согласно приложению 22-3 с заполнением сведений о товарах, работах, услугах к Правилам.

Поставщик после полного исполнения договорных обязательств одновременно с актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ, оказанных услуг направляет заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью отчет о местном содержании в товарах, работах, услугах по формам согласно приложениям 22-4 и 22-5 к Правилам.

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований.

Заказчик в случае необходимости дополнительного изучения поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг выполняет предусмотренные частью первой настоящего пункта действия не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, о чем сообщает поставщику посредством веб-портала не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.

Также ряд изменений и дополнений внесены в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 октября 2016 года № 521 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 14331, опубликован в информационно-правовой системе «Әділет» 27 октября 2016 года).

Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.