В Алматы перевернулась инкассаторская машина

В Алматы инкассаторская машина снесла разделитель и перевернулась , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





Инкассаторский Ford следовал по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По предварительной версии, водитель спецмашины уснул за рулем. Он снес разделительное ограждение, вылетел на полосу встречного движения и по касательной задел Mercedes и Volkswagen, которые двигались в восточном направлении.





Водитель и пассажиры Volkswagen утверждают, что за рулем спецавто сидела девушка, а на пассажирском сидении находился мужчина. По их словам, после ДТП девушка скрылась с места происшествия, оставив мужчину одного.





Обошлось без пострадавших. Движение по проспекту затруднено в обоих направлениях.





















Видео: Instagram/ kris_p_almaty.



