В Алматы перевернулась инкассаторская машина
3 января 2017, 17:32
Движение по проспекту Аль-Фараби затруднено в обоих направлениях.
В Алматы инкассаторская машина снесла разделитель и перевернулась, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Инкассаторский Ford следовал по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По предварительной версии, водитель спецмашины уснул за рулем. Он снес разделительное ограждение, вылетел на полосу встречного движения и по касательной задел Mercedes и Volkswagen, которые двигались в восточном направлении.
Водитель и пассажиры Volkswagen утверждают, что за рулем спецавто сидела девушка, а на пассажирском сидении находился мужчина. По их словам, после ДТП девушка скрылась с места происшествия, оставив мужчину одного.
Обошлось без пострадавших. Движение по проспекту затруднено в обоих направлениях.
Видео: Instagram/ kris_p_almaty.
Фото: Zakon.kz.
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