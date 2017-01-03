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В Алматы перевернулась инкассаторская машина

3 января 2017, 17:32

Движение по проспекту Аль-Фараби затруднено в обоих направлениях.


В Алматы инкассаторская машина снесла разделитель и перевернулась, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инкассаторский Ford следовал по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По предварительной версии, водитель спецмашины уснул за рулем. Он снес разделительное ограждение, вылетел на полосу встречного движения и по касательной задел Mercedes и Volkswagen, которые двигались в восточном направлении.

Водитель и пассажиры Volkswagen утверждают, что за рулем спецавто сидела девушка, а на пассажирском сидении находился мужчина. По их словам, после ДТП девушка скрылась с места происшествия, оставив мужчину одного.

Обошлось без пострадавших. Движение по проспекту затруднено в обоих направлениях.






Видео: Instagram/ kris_p_almaty.

Фото: Zakon.kz.

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