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В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение

3 января 2017, 17:52

С 4 января в регионах ожидается метель и гололед.


В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В столице 4 января ожидаются гололед, метель, усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области сутки 4, ночью 5 января ожидаются гололед, метель, юго-западный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

Фото: ru.sputniknews.kz.

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