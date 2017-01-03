Выживший при взрыве в Шахане мальчик: Сестра разбудила, сказала, что взрыв

Артем приехал в Шахан в гости к родственникам. Его отец является братом Ольги Андроповой, погибшей вместе с мужем и 8-месячной дочерью.

Стало известно, что из квартиры на третьем этаже, в которой жила погибшая семья Андроповых, спасли 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. На зов детей о помощи наверх поднялся прохожий и помог им выбраться , сообщает , сообщает Казинформ





«Мы спали. Сестра разбудила, сказала, что взрыв. Комната, в которой мы находились, целая. Когда открыли дверь, там обрыв такой, пола нет. Стали кричать, внизу люди были, нас услышали. К нам поднялся дяденька и сказал брать только одежду. Он по завалу поднялся на третий этаж, - рассказал спасенный Артем Галолко. - Вышли через подъезд. Не очень испугались, но плакали. Сестренка сейчас более-менее. После этого нас посадили греться в пожарную машину. Потом приехала мама и попросила полицию довезти нас к бабушке».





Артем приехал в Шахан в гости к родственникам. Его отец является братом Ольги Андроповой, погибшей вместе с мужем и 8-месячной дочерью.





Из семьи выжила 7-летняя Полина, находившаяся в одной комнате с двоюродным братом Артемом. Опекунство над девочкой сейчас будет оформлять бабушка.





Ранее сообщалось, что из-под завалов спасатели извлекли живым 32-летнего мужчину. Пострадавший 10 часов пролежал под обломками. Найти его помогли кинолог с обученной собакой-лабрадором Никой. Мужчину с травмами госпитализировали в клинику им. Макажанова, но его жизни ничто не угрожает. По оценке медиков, состояние пострадавшего стабильное.





«Он в реанимации, пока нас не пустили к нему. Но, говорят, состояние хорошее. Кроме травм, обморожение конечностей. А так полностью нормально», - рассказали родные.









Валентина Елизарова.





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