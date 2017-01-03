Выживший при взрыве в Шахане мальчик: Сестра разбудила, сказала, что взрыв
3 января 2017, 18:14
Артем приехал в Шахан в гости к родственникам. Его отец является братом Ольги Андроповой, погибшей вместе с мужем и 8-месячной дочерью.
Стало известно, что из квартиры на третьем этаже, в которой жила погибшая семья Андроповых, спасли 10-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. На зов детей о помощи наверх поднялся прохожий и помог им выбраться, сообщает Казинформ.
«Мы спали. Сестра разбудила, сказала, что взрыв. Комната, в которой мы находились, целая. Когда открыли дверь, там обрыв такой, пола нет. Стали кричать, внизу люди были, нас услышали. К нам поднялся дяденька и сказал брать только одежду. Он по завалу поднялся на третий этаж, - рассказал спасенный Артем Галолко. - Вышли через подъезд. Не очень испугались, но плакали. Сестренка сейчас более-менее. После этого нас посадили греться в пожарную машину. Потом приехала мама и попросила полицию довезти нас к бабушке».
Артем приехал в Шахан в гости к родственникам. Его отец является братом Ольги Андроповой, погибшей вместе с мужем и 8-месячной дочерью.
Из семьи выжила 7-летняя Полина, находившаяся в одной комнате с двоюродным братом Артемом. Опекунство над девочкой сейчас будет оформлять бабушка.
Ранее сообщалось, что из-под завалов спасатели извлекли живым 32-летнего мужчину. Пострадавший 10 часов пролежал под обломками. Найти его помогли кинолог с обученной собакой-лабрадором Никой. Мужчину с травмами госпитализировали в клинику им. Макажанова, но его жизни ничто не угрожает. По оценке медиков, состояние пострадавшего стабильное.
«Он в реанимации, пока нас не пустили к нему. Но, говорят, состояние хорошее. Кроме травм, обморожение конечностей. А так полностью нормально», - рассказали родные.
Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.
Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. В больницы госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек.
Акимат взял на себя расходы по организации похорон и поминальных обрядов. Кроме того, власти обещали материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. «По 1 миллиону тенге материальной помощи получат родные на каждого погибшего члена семьи. Пострадавшим, которые находятся в больнице, выплатят по 500 тысяч тенге», - сказала руководитель пресс-службы акима области Алия Сыздыкова.
В связи с трагедией в Шахане решением акима Шахтинска объявлена ЧС местного масштаба.
Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование. По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).
В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.
Валентина Елизарова.
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Фото: КЧС МВД РК.
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