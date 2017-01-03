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Мужчина "пошутил" о взрывчатке в ТЦ Кокшетау

3 января 2017, 19:41

26-летний сообщивший о бомбе сельчанин может на шесть лет лишиться свободы.


Житель Северо-Казахстанской области "заминировал" торговый дом в Кокшетау, телефонный террорист задержан, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

По информации полиции, 1 января в дежурную часть ДЧС СКО поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что в Кокшетау, в одном из крупных торговых центров, заложено взрывное устройство. Полиция СКО сообщила об этом факте в ДВД Акмолинской области.

"На место предполагаемого теракта выехали взрывотехники. В результате осмотра здания взрывчатых веществ не обнаружено. Эвакуация граждан не производилась: торговый центр не функционировал в связи с праздничными выходными", — проинформировали в ДВД.

Полиция установила звонившего 26-летнего жителя с.Сарыбулак СКО, ранее не судимого. Из-за буранов полиция не сразу смогла добраться до телефонного хулигана. После задержания подозреваемый селянин дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Согласно санкции данной статьи нарушителю грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Елена Бережная.

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