В Швейцарии нашли мужчину, стрелявшего в полицейских
4 января 2017, 00:59
Полиция заявила, что инцидент не является терактом.
Полицейские установили местонахождение швейцарца, ранившего в перестрелке двух полицейских, при попытке поимки мужчина попытался покончить с собой, передает РИА Новости со ссылкой на газету 20 Minutes.
Как ранее сообщалось, два сотрудника полиции получили ранения во вторник в ходе операции в коммуне Реэтобель (швейцарский кантон Аппенцелль-Ауссерроден), ранивший их мужчина сбежал.
Полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Переговоры с ним длились несколько часов, но мужчина, вместо того чтобы сдаться, попытался покончить с собой. О его состоянии не сообщается.
Полиция заявила, что инцидент не является терактом.
Фото: Flickr/ pppspics.
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