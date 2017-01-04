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В Швейцарии нашли мужчину, стрелявшего в полицейских

4 января 2017, 00:59

Полиция заявила, что инцидент не является терактом.


Полицейские установили местонахождение швейцарца, ранившего в перестрелке двух полицейских, при попытке поимки мужчина попытался покончить с собой, передает РИА Новости со ссылкой на газету 20 Minutes.

Как ранее сообщалось, два сотрудника полиции получили ранения во вторник в ходе операции в коммуне Реэтобель (швейцарский кантон Аппенцелль-Ауссерроден), ранивший их мужчина сбежал.

Полицейским удалось установить местонахождение предполагаемого злоумышленника. Переговоры с ним длились несколько часов, но мужчина, вместо того чтобы сдаться, попытался покончить с собой. О его состоянии не сообщается.

Полиция заявила, что инцидент не является терактом.

Фото: Flickr/ pppspics.

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