Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"

Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест отметил, что подобные меры могут быть использованы "в определенных обстоятельствах".

Санкции против глав государств - "чрезвычайная мера", которая может быть использована только "в определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест подчеркнул это на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме , сообщает , сообщает ТАСС





Он отвечал на вопрос о том, почему против президента России не были введены американские санкции за хакерские атаки, приписываемые Вашингтоном Москве.





Эрнест вновь безосновательно утверждал, что, по оценкам разведки США, решение о хакерских атаках, приписываемых РФ, "должно было быть одобрено на самом высоком уровне".





В Кремле причастность Москвы к данным кибератакам неоднократно опровергали.





Андрей Шитов.



