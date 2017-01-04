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Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"

4 января 2017, 01:14

Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест отметил, что подобные меры могут быть использованы "в определенных обстоятельствах".


Санкции против глав государств - "чрезвычайная мера", которая может быть использована только "в определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь действующего президента США Джош Эрнест подчеркнул это на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме, сообщает ТАСС.

Он отвечал на вопрос о том, почему против президента России не были введены американские санкции за хакерские атаки, приписываемые Вашингтоном Москве.

Эрнест вновь безосновательно утверждал, что, по оценкам разведки США, решение о хакерских атаках, приписываемых РФ, "должно было быть одобрено на самом высоком уровне".

В Кремле причастность Москвы к данным кибератакам неоднократно опровергали.

Андрей Шитов.

Фото: b-port.com.

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