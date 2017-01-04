В ДТП на трассе в Мангистауской области погибли три человека
4 января 2017, 01:33
По неподтвержденным данным, водитель «КамАЗа» скрылся с места происшествия.
Авария произошла 3-го января в 25 километрах от Шетпе. При столкновении автомашины «Opel» и «КамАЗ» трое человек погибли на месте, одна женщина госпитализирована в Мангистаускую районную больницу, передает «Лада».
По информации Айткуль Улыкпановой, фельдшера-диспетчера санитарной авиации Мангистауской областной больницы, вызов поступил 3-го января в 19:00.
- Погибшие – мужчины 1959 и 1963 года рождения и женщина 1959 года рождения. На место происшествия выехала бригада санавиации в составе травматолога, реаниматолога и фельдшера. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации Мангистауской районной больницы. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные переломы ребер, постгеморрагический и посттравматический шок тяжелой степени, открытый перелом верхней конечности. Вопрос о ее транспортировке в областную больницу будет решаться на месте, - прокомментировала Айткуль Улыкпанова.
По неподтвержденным данным, водитель «КамАЗа» скрылся с места происшествия.
Фото предоставлено отделением санавиации.
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