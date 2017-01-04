В ДТП на трассе в Мангистауской области погибли три человека

Авария произошла 3-го января в 25 километрах от Шетпе. При столкновении автомашины «Opel» и «КамАЗ» трое человек погибли на месте, одна женщина госпитализирована в Мангистаускую районную больницу , передает « , передает « Лада ».





По информации Айткуль Улыкпановой, фельдшера-диспетчера санитарной авиации Мангистауской областной больницы, вызов поступил 3-го января в 19:00.





- Погибшие – мужчины 1959 и 1963 года рождения и женщина 1959 года рождения. На место происшествия выехала бригада санавиации в составе травматолога, реаниматолога и фельдшера. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации Мангистауской районной больницы. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные переломы ребер, постгеморрагический и посттравматический шок тяжелой степени, открытый перелом верхней конечности. Вопрос о ее транспортировке в областную больницу будет решаться на месте, - прокомментировала Айткуль Улыкпанова.





По неподтвержденным данным, водитель «КамАЗа» скрылся с места происшествия.



