США хотят усилить дипломатическое давление на КНДР через Россию и Китай

Соединенные Штаты Америки считают, что инструменты давления на КНДР еще не исчерпаны, наряду с усилением обороноспособности США рассматривают дополнительные дипломатические варианты давления на Пхеньян с участием Китая и РФ, а также Южной Кореи и Японии. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Белого дома Джош Эрнест, передает Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости





"США ищут возможности для эффективной работы с такими странами, как Китай и Россия, а также с нашими союзниками Южной Кореей и Японией, чтобы усилить давление на Северную Корею, чтобы она умерила свои ядерные амбиции", — сказал он, комментируя заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что КНДР близка к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США.





Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.





Также агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.





Кроме этого, авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.



