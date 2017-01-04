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США хотят усилить дипломатическое давление на КНДР через Россию и Китай

4 января 2017, 01:47

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.


Соединенные Штаты Америки считают, что инструменты давления на КНДР еще не исчерпаны, наряду с усилением обороноспособности США рассматривают дополнительные дипломатические варианты давления на Пхеньян с участием Китая и РФ, а также Южной Кореи и Японии. Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Белого дома Джош Эрнест, передает РИА Новости.

"США ищут возможности для эффективной работы с такими странами, как Китай и Россия, а также с нашими союзниками Южной Кореей и Японией, чтобы усилить давление на Северную Корею, чтобы она умерила свои ядерные амбиции", — сказал он, комментируя заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о том, что КНДР близка к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Также агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

Кроме этого, авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.

Фото: AP Photo/ Andrew Harnik.

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