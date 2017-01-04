Билл и Хиллари Клинтон приедут на инаугурацию Трампа
4 января 2017, 02:00
Помимо четы Клинтон на церемонию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой.
Экс-президент США Билл Клинтон приедет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа вместе со своей супругой Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу на выборах. Об этом сообщает телеканал CNN, передает РИА Новости.
По информации телеканала, помимо четы Клинтон на церемонию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой.
Как отмечает издание The Hill, ранее о своих планах присутствовать на церемонии заявил 39-й президент Джимми Картер.
Единственным из ныне живущих президентов Америки, который не будет присутствовать на инаугурации Трампа, станет 41-й президент Джордж Буш-старший, он пропустит церемонию по состоянию здоровья.
Церемония инаугурации, после которой Трамп официально станет 45-м президентом США, пройдет в Вашингтоне 20 января.
Фото: AP Photo/ Carolyn Kaster.
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