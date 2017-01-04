Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 4 января
4 января 2017, 05:54
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода.
4 января на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, гололед, усиление ветра на севере и центре с метелью.
В Акмолинской области возможно усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, местами ожидается метель, гололед.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с, ночью местами – туман, гололед.
В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23 м/с.
В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами метель, гололед, усиление ветра 15-20, в Костанайской,
Северо-Казахстанской областях временами порывы 23 м/с.
В Павлодарской области местами – метель, гололед, усиление ветра 17-22 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами – метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами – метель.
В Атырауской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед.
В Мангыстауской области – местами туман.
В Астане -1°, облачно.
В Алматы днем -2°, частично облачно.
Подробный прогноз погоды читайте здесь.
Фото: garagebiz.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837408-860032e2ae5c7850a049e81d5ec2b922
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com