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СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками

4 января 2017, 06:49

Мухаксери и армия его сообщников покинули зону военных действий в Сирии после того, как ИГ понесла в регионе огромные потери.


Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" по имени Лавдрим Мухаксери смог пробраться в Европу вместе с подчиненными ему боевиками численностью от 300 до 400 человек, сообщает ТАСС.

Мухаксери и армия его сообщников покинули зону военных действий в Сирии после того, как ИГ понесла в регионе огромные потери.

Замаскировавшись под беженцев, они в итоге проникли на территорию Старого Света вместе с тысячами других мигрантов, а пограничным властям так и не удалось идентифицировать их личности.

Мухаксери является уроженцем Косова, который уехал в Сирию в 2012 году и стал воевать на стороне ИГ под прозвищем Абу Абдулла аль-Косова.

Там он "прославился" не только как лидер террористов, являвшихся выходцами из его родного края, но и как человек, который активно занимался наймом новых боевиков ИГ среди албанцев.

Он появился в одном из пропагандистских видеороликов ИГ, а также на выложенной в Интернете фотографии: в обоих случаях он жестоко расправлялся с заложниками.

Фото: EPA

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