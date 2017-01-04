СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками

Мухаксери и армия его сообщников покинули зону военных действий в Сирии после того, как ИГ понесла в регионе огромные потери.





Замаскировавшись под беженцев, они в итоге проникли на территорию Старого Света вместе с тысячами других мигрантов, а пограничным властям так и не удалось идентифицировать их личности.





Мухаксери является уроженцем Косова, который уехал в Сирию в 2012 году и стал воевать на стороне ИГ под прозвищем Абу Абдулла аль-Косова.





Там он "прославился" не только как лидер террористов, являвшихся выходцами из его родного края, но и как человек, который активно занимался наймом новых боевиков ИГ среди албанцев.





Он появился в одном из пропагандистских видеороликов ИГ, а также на выложенной в Интернете фотографии: в обоих случаях он жестоко расправлялся с заложниками.



