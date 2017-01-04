Обама и Эрдоган договорились об углублении сотрудничества в борьбе с ИГ
4 января 2017, 07:17
Стороны отметили прогресс в действиях международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии.
Президенты США и Турции Барак Обама и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает РИА Новости.
"Обама приветствовал продолжающиеся усилия Турции по работе с региональными игроками для достижения общенационального перемирия в Сирии и возвращения к политическим переговорам между сирийским режимом и оппозицией", — говорится в сообщении.
Стороны отметили прогресс в действиях международной коалиции по борьбе с ИГ в Ираке и Сирии, а также согласились с необходимостью продолжения и углубления сотрудничества между США и Турции.
Барак Обама выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате ужасного теракта в ночном клубе в Стамбуле 31 декабря 2016 года, ответственность за который взяла на себя ИГ, а также в связи с нападением 17 декабря на находившихся в увольнении военнослужащих в городе Кайсери.
Кроме того, Обама и Эрдоган обсудили ситуацию на Кипре и выразили надежду на то, что предстоящие дипломатические процедуры приведут к соглашению по созданию на острове федерации с участием греческой и турецкой общин.
Фото: AP Photo
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