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В Турции во второй раз продлили режим ЧП

4 января 2017, 07:27

Начиная с 19 января, он будет действовать в стране в течение трех месяцев.


3 января 2017 года парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране, введённый 21 июля 2016 года в связи с попыткой государственного переворота, сообщает Вести.ru.

Режим ЧП продлевается уже во второй раз. Начиная с 19 января, он будет действовать в стране в течение трех месяцев.

Попытка государственного переворота была предпринята в Турции 16 июля 2016 года. Власти сумели подавить мятеж, после него в стране объявили режим чрезвычайного положения.

Главным организатором путча в Анкаре считают проповедника Фетуллаха Гюлена. Турция потребовала у США экстрадировать Гюлена, но американские власти заявили, что сначала Анкара должна привести доказательства его причастности к мятежу.

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Фото: EPA

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